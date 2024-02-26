İskenderun'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, İskenderun Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir ikamette meydana geldi. Evi alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çalışmalar sonucunda, evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki F.D. isimli yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. - HATAY