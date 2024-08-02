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İskenderun'da çıkan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çankaya Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda bahçede zarar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangınını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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