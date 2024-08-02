İskenderun'da çıkan bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangınını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY