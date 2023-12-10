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İskenderun'da çadırda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kocatepe Mahallesi'nde çadırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çadır kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

İskenderun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını vatandaşların ihbar etmesi üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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