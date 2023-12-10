İskenderun'da çadırda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

İskenderun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını vatandaşların ihbar etmesi üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY