İskenderun'da bir hırsız yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hırsız yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.Ç., gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemleri tamamlanan zanlı G.Ç. cezaevine gönderildi. - HATAY