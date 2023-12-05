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İskenderun'da bir hırsız yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hırsız yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, İskenderun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.Ç., gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemleri tamamlanan zanlı G.Ç. cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Cezaevi Yakalama Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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