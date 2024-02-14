İskenderun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY