İskenderun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın, vatandaşlar arasında panik oluşturdu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY