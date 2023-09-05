İskenderun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve S.A. ile B.A. bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olaya karışan bir kişi ise gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada S.A. ile B.A. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı değerlendirilen Ç.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - 3. Sayfa