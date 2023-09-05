İskenderun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve S.A. ile B.A. bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olaya karışan bir kişi ise gözaltına alındı.