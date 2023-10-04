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İskenderun'da başıboş büyükbaş motosikletliye çarptı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda ilerleyen bir motosikletli kuryeye, büyükbaş hayvan çarptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda ilerleyen bir motosikletli kuryeye, büyükbaş hayvan çarptı.

İskenderun'da başıboş dolaşan büyükbaş hayvan, trafikte ilerleyen motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü.

Nereden kaçtığı bilinmeyen büyükbaş hayvan ise trafikte koşarak gözden kayboldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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