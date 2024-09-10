İskenderun'da Aydınlatma Direğinde Yangın Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangın, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Pac meydanında yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğinde kısa devre oluşmasıyla alevler çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken çevredeki aydınlatma direklerine kısa süreliğine elektrik verilmedi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevlerin lambadan yükseldiği anları anlatan Ali Değirmenci, "Yolda yürüyordum bir anda sokak direğinden kıvılcımlar düşmeye başladı. Yangının ciddi anlamda büyüyeceğinden endişe ettik, bu yüzden 112'yi aradık. Lamba bir anda patladı ve camlar etrafa saçıldı çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, daha sonrasında lamba alevli bir şekilde yol kenarına düştü" ifadelerini kullandı. - HATAY