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İskenderun'da Ateşli Silahla Yaralama ve Karşılıksız Çek Davası: 3 Şüpheli Yakalandı

İskenderun'da Ateşli Silahla Yaralama ve Karşılıksız Çek Davası: 3 Şüpheli Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ateşli silahla kasten yaralama olayının şüphelileri ile karşılıksız çek kullanımından aranan bir kişi yakalandı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ateşli silahla kasten yaralama olayının şüphelisi 2 kişi ile karşılıksız çek kullanmak'tan 4 milyon 93 bin 400 lira para cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İskenderun Savaş Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayın şüphelileri İ.E. ile U.Y. ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, çekle ilgili karşılıksızdır işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 12 ayrı dosyadan 4 milyon 93 bin 400 lira adli para cezası ile aranan G.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca 3 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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