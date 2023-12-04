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İskenderun'da asayiş uygulamasında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

4 Aralık 2023 22:42 Son Güncelleme: 22:44 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 280 şahıs, 132 araç ve 33 motosikletin sorgulandığı uygulamada 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 52 adet fişek, 20 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve 10 gram kannabinoid bulundu.