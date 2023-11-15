İskenderun'da asayiş uygulamasında 9 kişi gözaltına alındı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 58 mermi ile 10 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, denetimlerde şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.
Ekipler aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 58 mermi ile 10 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Denetimlerde 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa