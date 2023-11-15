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İskenderun'da asayiş uygulamasında 9 kişi gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 58 mermi ile 10 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, denetimlerde şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.

Ekipler aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 58 mermi ile 10 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Denetimlerde 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

İskenderun Hatay Uyuşturucu Gözaltı 3. Sayfa Haberler

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