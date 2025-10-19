İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 4 Ruhsatsız Tabanca ve 1 Tüfek Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve 52 adet fişek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 52 adet fişek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İskenderun genelinde yapılan asayiş uygulamasında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 16 adet dolu kartuş, 52 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.E. yakalanarak gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa