İskenderun'da Asayiş Uygulamaları: Çok Sayıda Şahıs ve Araç Sorgulandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 4864 şahıs ve 2565 araç sorgulanırken, 27 şahıs yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; 4864 şahıs, 2565 araç ve 703 motosiklet sorgulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. İskenderun ilçesinde 28 ve 29 Eylül tarihinde yapılan uygulamalarda; 4864 şahıs, 2565 araç ve 703 motosiklet sorgulandı. Sorgulamada; 7'si aranan, 10'u firari, 10 şüpheli toplam 27 şahıs yakalandı. Öte yandan; 2 kayıp şahıs bulundu, hırsızlık suçundan 2 şahıs tutuklandı, il göç idaresine mevcutlu götürülecek 1 yabancı şahıs yakalandı, 10 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı ve 10 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 58 adet fişek, 4 adet kesici alet, 34 gram Cannabinoid maddesi, 6 gram esrar maddesi, 6 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 11 adet captagon hap ele geçirildi. - HATAY