İskenderun'da aranan 4 firari şahıs yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 4 firari şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun ilçesinde hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan G.Ö., basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan Ş.Y., yağma suçundan aranan İ.D. ve fuhuşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan aranan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen sahıslardan G.Ö. ve Ş.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY