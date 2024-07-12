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İskenderun'da aranan 3 şahıstan 2'si tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlarla aranan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlarla aranan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalarda, hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., tehdit suçundan aranan S.Ö. ve basit yaralama suçundan 3360 TL para cezası ile aranan S.B. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından H.İ. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili diğer şüpheli S.Ö. ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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