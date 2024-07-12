İskenderun'da aranan 3 şahıstan 2'si tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlarla aranan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalarda, hakkında 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., tehdit suçundan aranan S.Ö. ve basit yaralama suçundan 3360 TL para cezası ile aranan S.B. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından H.İ. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili diğer şüpheli S.Ö. ise serbest bırakıldı. - HATAY