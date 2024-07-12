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İskenderun'da aranan 2 zanlı yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun'da aranan 2 zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 8 Temmuz tarihinde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayının şüphelisi E.B. ve 10 Temmuz tarihinde Akçay Mahallesi'nde bir depoda meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarla ilgili olarak şüpheliler adli mercilere tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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