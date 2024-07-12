İskenderun'da aranan 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun'da aranan 2 zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 8 Temmuz tarihinde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayının şüphelisi E.B. ve 10 Temmuz tarihinde Akçay Mahallesi'nde bir depoda meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarla ilgili olarak şüpheliler adli mercilere tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY