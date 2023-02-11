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İskenderun'da arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

İskenderun'da arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

Hatay'da depremin 6'ncı gününde İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Hatay'da depremin 6'ncı gününde İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7,7 ve merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 6. gününde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan yıkık binaların enkazlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD, itfaiye, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, UMKE, 112, madenciler ve belediye arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında vatandaşların sağ kurtarılması için tüm güçleriyle çalışırken, ekipler termal kameralarla da sağ vatandaşları tespit etmeye çalışıyor.

Enkaz arama-kurtarma çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülere göre İskenderun'da birçok binanın yıkıldığı, yıkılmayan binaların da büyük hasar aldığı görüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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