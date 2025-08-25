İskenderun'da Araç Kiralama ve Konaklama Yerlerine Denetim

İskenderun'da Araç Kiralama ve Konaklama Yerlerine Denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından araç kiralama firmaları ve konaklama yerlerine yönelik denetim yapıldı. 8 iş yeri kontrol edildi, 21 şahıs sorgulandı, bir yoklama kaçağı ve aranan bir şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun İlçesinde araç kiralama firmalarına ile konaklama yerlerine yönelik uygulama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde; 8 İş yeri denetlendi, 21 Şahıs sorgulandı, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek işlem yapıldı, aranan 1 şahıs yakalandı, 1 İş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edildi. - HATAY

