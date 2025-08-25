İskenderun'da Araç Kiralama ve Konaklama Yerlerine Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına ve konaklama yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun İlçesinde araç kiralama firmalarına ile konaklama yerlerine yönelik uygulama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde; 8 İş yeri denetlendi, 21 Şahıs sorgulandı, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek işlem yapıldı, aranan 1 şahıs yakalandı, 1 İş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edildi. - HATAY