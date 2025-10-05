İskenderun'da Araç Kiralama Firmalarına Büyük Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 2 işyerine toplam 287 bin 560 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun İlçesinde araç kiralama firmalarına denetim yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde; 30 İş yeri denetlendi, 56 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimde; 4 iş yerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının,1 işyerinin kiralanan araçlarında GPS cihazının olmadığı, 1 işyerinin KABİS sistemine kayıt olmadan araç kiralama faaliyeti yaptığı tespit edildi.

