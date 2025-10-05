Haberler

İskenderun'da Araç Kiralama Firmalarına Büyük Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetimlerde, 2 işyerine toplam 287 bin 560 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 30 iş yeri kontrol edildi ve çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun İlçesinde araç kiralama firmalarına denetim yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde; 30 İş yeri denetlendi, 56 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimde; 4 iş yerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının,1 işyerinin kiralanan araçlarında GPS cihazının olmadığı, 1 işyerinin KABİS sistemine kayıt olmadan araç kiralama faaliyeti yaptığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
