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İskenderun'da Apartmanda Yangın

İskenderun'da Apartmanda Yangın
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Doğal gaz ve güvenlik önlemleri alındı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Sahil Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Evdeki dumanları fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla binadaki doğal gaz kesilirken, trafik polisleri yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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