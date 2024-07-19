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İskenderun'da apartman boşluğuna düşen kuşlar itfaiye tarafından kurtarıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman boşluğuna düşen kuşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde apartmana yuva yapan kuşlar, havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuşları kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman boşluğuna düşen kuşları, itfaiye ekipleri kurtardı.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde apartmana yuva yapan kuşlar, havalandırma boşluğuna düştü. Bir türlü boşluktan kurtulamayan kuşları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kuşları kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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