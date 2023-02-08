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İskenderun'da anne, baba ve çocuğu sağ kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

İskenderun'da anne, baba ve çocuğu sağ kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan anne, baba ve bir çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan anne, baba ve bir çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçede çalışma yürüten ekipler bir enkazdan ses duyması üzerine çalışma yaptı. Çalışmada anne, baba ve bir kız çocuğuna ulaşan ekipler onları sağ olarak çıkarmayı başardı. Kurtarılan aile sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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