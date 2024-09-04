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İskenderun'da Altınları İçin Komşusunu Öldüren Şahıs Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde altınları için komşusunu öldüren şahsın, 40 yaşındaki Reşa'yı kahve içmeye davet edip, ardından sopayla döverek öldürdüğü ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde altınları için komşusunu öldüren şahsın, 40 yaşındaki Reşa'yı kahve içmeye davet edip, ardından sopayla döverek öldürdüğü ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

İskenderun'da 26 Ağustos tarihinde 40 yaşındaki Reşa Zeyn için yapılan kayıp müracaatı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmış ve yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisi 28 yaşındaki Hani Kurdi'nin kayıp olarak aranan kadını kendi ikametine götürüp, kafa kısmına tahta sopa ile vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Olayın şüphelisinin, maktulün üzerinde bulunan 3 adet burma bilezik, 1 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet kolye, üzerinde kan izi bulunan 3 adet yüzük ve 5 adet küpesini alarak, örtüye sardığı cesedi Modernevler Mahallesi otoban altı maden ocağı mevkisinde yol kenarındaki kanala attığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Komşusu tarafından öldürülen kadının 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, yaşanan feci olayla ilgili bildiklerini anlattı. Annesinin katilini bulan emniyet ekiplerine teşekkür eden Humsa, komşularının annesini kahveye çağırdığını ve ardından altınlar için sopayla döverek öldürdüğünü söyledi.

"Komşunun oğlu, annesi evde olmadığı zaman anneme mesaj atıyor ve 'gel kahve içelim' diyor"

Komşusu tarafından dövülerek öldürülen Reşa Zeyn'in 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, annesinin telefonunda komşudan gelen 'kahve içelim' mesajına rastladıklarını belirterek "Annemin komşusu, sürekli gidip geliyor onların yanına. Komşunun oğlu, annesi evde olmadığı zaman anneme mesaj atıyor ve 'gel kahve içelim' diyor. Annem de gidiyor, kapıdan içeri girer girmez darbe yemiş kafasından. Annemi altınlar için boğmuş, 3 gün sonra zaten bulduk cansız bedenini. Motorla boş araziye atıp kaçıyor, biz de annemi 3 gün sonra bulduk. 26 Ağustos'ta kayboldu, 28 Ağustos'ta bulduk. Çok teşekkür ederim polislerden, Allah razı olsun yani onlar zaten olmasaydı hiçbir haber alamazdık" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun 3-sayfa Güncel hatay

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