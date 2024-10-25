İskenderun'da Alkollü Sürücülerle İlgili Dolandırıcılık İddiası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin mahkemeye itirazları esnasında verdikleri kan örneklerinin farklı kişilere ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu raporlarına göre farklı kişilere ait olduğu tespit edildi. Toplam 20 kişi, 23 Ekim günü yapılan operasyonla yakalandı, Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY