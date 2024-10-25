Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Alkollü Sürücülerle İlgili Dolandırıcılık İddiası

İskenderun'da Alkollü Sürücülerle İlgili Dolandırıcılık İddiası
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin mahkemeye itirazları sırasında verdikleri kan örneklerinin farklı kişilere ait olduğu belirlendi. 20 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin mahkemeye itirazları esnasında verdikleri kan örneklerinin farklı kişilere ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu raporlarına göre farklı kişilere ait olduğu tespit edildi. Toplam 20 kişi, 23 Ekim günü yapılan operasyonla yakalandı, Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Yerel Haberler Soruşturma İskenderun Politika Gözaltı 3-sayfa Hukuk hatay Suç

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.