İskenderun'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İskenderun ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bir kedi, ağaçta mahsur kaldı. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. Ağaçtan kurtarılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Kedisine kavuşan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HATAY