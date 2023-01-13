Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

İskenderun'da ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlere yakın ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlere yakın ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın yerleşim alanlarını tehdit ederken kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun İsmet İnönü Mahallesi Otoyol gişelerine yakın ağaçlık bölgede çıktı. Fırtınanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın yakındaki yerleşim alanlarını tehdit etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeni ile evlerinden tahliye edilen vatandaşlar endişe ile çalışmaları izledi. Mahalle muhtarı Engin Aktuğ, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına zamanında müdahale ettiklerini belirterek korkulan bir durumun yaşanmadığını söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title