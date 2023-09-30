Haberler ›› 3. Sayfa ›› İskenderun'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İskenderun'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırma sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.