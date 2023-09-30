İskenderun'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırma sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayla ilgili M.G, A.H, M.E. ve M.K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa