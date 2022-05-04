İskenderun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler

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İskenderun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İskenderun'da 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Muradiye Mahallesinde uygulama başlattı. Yapılan uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü O.G.'nin yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi. Polis Dumlupınar Mahallesinde yaya olarak durdurulan M.H.'nin yapılan üst aramasında ise 1 ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör ele geçirdi. Polis Savaş Mahallesinde durduğu yaya O.T'nin yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 adet mermi ele geçirdi.

3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, İskenderun, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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