Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da 3 Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi E.A. tutuklandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 25 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi E.A. olduğu tespit edildi. Şahıs, 28 Mayıs tarihinde yakalanarak gözaltına alındı Şahsın ikametinde yapılan aramada; gözlük, takılar, oyun CD, 2 adet çanta, kablolar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title