Hatay'da 122 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 122 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 122 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada 122 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada 122 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, Çay ve Savaş mahallelerinde İ.K., S.B.K. ile O.M.G. adlı şahısların işlettiği iş yerlerinde yapılan aramada, 122 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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