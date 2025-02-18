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İskenderun'da 110 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

İskenderun'da 110 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, kaçakçılık suçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 110 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilere işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 110 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan M.K., M.S.G., Y.Ç., İ.H.B. ile A.S. adlı şahıslardan 11 koli içerisinde toplam 110 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, kullandıkları araca ise trafik yönünden 4 bin 512 lira para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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