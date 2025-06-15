İskeleden Düşerek Yaralanan Genç, Ambulansa Telefonuyla Taşındı

İskeleden Düşerek Yaralanan Genç, Ambulansa Telefonuyla Taşındı
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Eskişehir'de bir dükkanın tadilat çalışmaları sırasında iskeleden düşen 22 yaşındaki Y.N., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansa taşınırken bile cep telefonunu elinden bırakmayan genç, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.

Eskişehir'de tadilat çalışmaları sırasında iskeleden düşerek bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, sedye ile ambulansa taşınırken bile cep telefonunu elinden bırakmadı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Konuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir dükkanın tadilat çalışmalarında yer alan Y.N. (22), dengesini kaybederek iskeleden düştü. O esnada çevresinde bulunan demir profillere çarpan şahsın bacağında kesik oluştu.

Ambulansa taşınırken bile telefonunu elinden bırakmadı

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Kanaması olan şahsa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Şahsın sedye ile ambulansa taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekerken, rahat ve soğukkanlı davranışları göze çarptı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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