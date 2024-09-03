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İskele kazasında ölen işçilerin cenazesi defnedildi

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Ankara'da apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden üç işçinin cenazesi defnedildi. İşçilerin akrabaları ise olayın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

İskele kazasında ölen işçilerin cenazesi defnedildi

-İskele kazasında ölen işçilerin akrabasından ihmal iddiası: "Kemerleri bağlı olmuş olsaydı, ölümcül sonuç olmayacaktı"

ANKARA - Ankara'da, apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu düşerek vefat eden üç işçinin akrabası, şantiyede yeteri kadar güvenlik önlemi alınmadığı için olayın yaşandığını ileri sürdü.

Olay, dün Sincan'ın Törekent Mahallesi'nde yer alan bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki apartmanın 12. katındaki dış cephe yalıtımıyla ilgilenen Çetin Buru (39), kardeşi Volkan Buru ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27), üzerinde durdukları iskele kırıldı. Yere düşenleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşenlerden ağabey ile kardeşinin, sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, hastaneye nakledilen kuzenlerinin ise kurtarılamadığı aktarıldı. Vefat edenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, ikisi iş güvenlik uzmanı olmak üzere bir firma yetkilisi ile bir şantiye şefin gözaltına alındı. İnşaat yetkilisi firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandılar

Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Çetin Buru, Volkan Buru ve Mertcan Buru için Sincan Cimşit Mezarlığında yer alan Cimşit Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından vefat edenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Kemerleri bağlı olmuş olsaydı, ölümcül sonuç olmayacaktı"

Buru ailesinin akrabalarında Faruk Sondere, inşaatlarda yeteri kadar güvenlik önlemleri alınmadığını ileri sürerek, şunları dedi:

"Olaydan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Gerçekten çok büyük bir acı. Kendim de inşaatçıyım. Maalesef inşaatlar son zamanlarda yapı denetim veya iş güvenlik uzmanları tarafından denetlenmiyor. Normalde bu tür riskli yerlerde çalışılması için her sabah saat 8'de iş güvenlik uzmanları tarafından ekiplerin toplanarak tüm mekanik malzemelerin kontrol edilmesi lazım. Özellikle dış cephede emniyet kemerlerini bağlatmaları gerekiyor. Kemerleri bağlı olmuş olsaydı arkadaşlarımız havada kalmış olacaktı ve ölümcül sonuç olmayacaktı. Birinin geçen sene düğünü olmuştu. Çocukları perişan oldu. Devletimizden özellikle inşaat alanında iş güvenlik uzmanları ve yapı denetimlerinin sıkı bir şekilde kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Bu tür olayları bir daha yaşamak istemiyoruz. İnşaat sektöründe işçiye hiçbir zaman değer verilmiyor. Yarın başkasının canı yanmasın, başka bir anne gözyaşlarına boğulmasın, başka birisi dul kalmasın ve çocukları mağdur olmasın istiyoruz. Denetimler sıkılaştırılmalı, iç güvenlik uzmanları sıkılaştırılmalı. Bu tip büyük inşaatlarda güvenlik olması lazım. İnşaat sektöründe önlem alınmıyor. İşçileri terk edilmiş bir yerde bırakıyorlar."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel İnşaat Ankara Yaşam

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