İşitme Engelli Gence Şiddet Uygulayan Firari Zanlı Yalova'da Yakalandı
2021 yılında kendisi gibi engelli bir genci döverek gündeme oturan Fırat K., cezaevinden firar ettikten sonra Yalova'daki evinde yakalandı. 25 yıl hapsi bulunan şahıs, 5 ilde 8 suçtan hüküm giymişti.
Kendisi gibi engelli bir şahsı 2021 yılında öldüresiye döverek gündem olan şahıs, cezaevinden firar ederek kaçtığı Yalova'daki evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 5 ilde 8 farklı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat K., 2021'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisi gibi işitme engelli genci öldüresiye döverek Türkiye gündemine oturmuştu. Olay sonrası Fırat K. tutuklanmıştı. 2 ay önce cezaevinden firar eden şahıs, Yalova'da 2 aydır saklandığı evinde yakalandı.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; 5 ayrı ilde işlediği 8 farklı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, daha önce şiddet görüntüleri sosyal medya ve haberlere konu olan, cezaevinden 2 ay önce firar eden F.K. isimli şahsın, ilimize geldiği tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalanarak Kandıra Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - YALOVA