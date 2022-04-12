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Isınmak için girdiği binayı yaktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isınmak için girdiği binayı yaktı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen yangında metruk ev tamamen yandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen yangında metruk ev tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre Bandırma Paşamescit Mh. 56 Sk.'ta meydana gelen metruk bina yangınına Bandırma Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi kesin bilinmemekle beraber görgü tanıklarına göre bir şahsın ısınmak için binaya girdiği, binadan çıktıktan sonra yangının başladığı belirtiliyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Isınmak için girdiği binayı yaktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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