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Işıklı kavşakta bekleyen kamyona çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

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D-655 karayolu Yığılca Işıklı kavşakta meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta durmayan otomobil, bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

655 Karayolu ışıklı kavşakta bekleyen kamyona durmayan otomobil ok gibi saplandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-655 karayolu Yığılca Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. T. 34 GUG 612 plakalı kamyon kırmızı ışıkta durduğu esnada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda durmayan H. E. idaresindeki 81 GA 081 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı hurdaya dönerken otomobil sürücüsü H. E. ise yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin de yardığımı ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulaşım Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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