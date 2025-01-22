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Işık ihlali drone ile tespit edildi

Işık ihlali drone ile tespit edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin drone ile yaptığı uygulamada kural ihlali yapan 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin drone ile yaptığı uygulamada kural ihlali yapan 25 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda uygulama yaptı. Drone ile yapılan uygulamada kırmızı ışıkta geçen sürücüler tespit edildi. Ayrıca seyir halindeyken telefonla konuşan sürücüler de belirlendi.

İhlal yaptıkları tespit edilen 25 sürücüye kırmızı ışıkta geçme ve araç kullanırken telefon kullanmadan dolayı 50 bin lira cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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