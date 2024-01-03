Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşması görülecek. Dava öncesi adliye dışı ve içinde geniş güvenlik önlemi alındı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

İsias Otel davasının ilk duruşması için adliye içi ve dışında polis görevlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davacı sayısının fazla olması nedeniyle bu dava için özel salon ayarlandı. Adliyenin bodrum katında yer alan konferans salonu mahkeme salonuna çevrildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokratın da İsias Otel davasının ilk duruşmasını takip edeceği bildiriliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davada 5'i tutuklu toplam 11 şahıs hakkında "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor. - ADIYAMAN