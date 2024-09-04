İşe yetişmek için tekrar yola çıkan motosiklet sürücüsü ikinci kez kaza yaptı

Kaza yaptıktan sonra işe yetişmek isteyip tekrar yola koyulan motosiklet sürücüsü, 10 metre sonra ikinci kez kaza yaptı

Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile sürttüğü motosikletiyle kaza yapan sürücü, işe yetişmek için aceleyle motosikletine binip yola çıktığı sırada bir başka otomobile çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesinde seyir halindeki Mesut Çikioğlu'nun kullandığı 07 BIN 208 plakalı motosiklet, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada sağından geçmek istediği otomobilin direksiyonunu sağa kırması sonucu otomobilin sağ tarafına sürtünerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü, işe geç kaldığını belirterek motosikletine binip yola fırlayınca aynı istikamette gitmekte olan Yasemin Ceylan'ın kullandığı 07 BTU 316 plakalı otomobilin sağ ön kapı ve aynasına çarparak ikinci kez kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsünün yaptığı ilk kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ikinci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.