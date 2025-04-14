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İşe gitmek için servis bekleyen genç kadına ve babasına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı

İşe gitmek için servis bekleyen genç kadına ve babasına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı
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Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bıçakla saldıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bıçakla saldıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A.T. tarafından defalarca bıçaklandı.

Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A.T.'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darbettiği ve bıçakladığı anlar ile çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı.

Tutuklandı

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan A.T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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