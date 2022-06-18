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İşe gitme bahanesiyle evden ayrılan gençten 4 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşe gitme bahanesiyle evden ayrılan gençten 4 gündür haber alınamıyor

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde işe gitme bahanesiyle evinden ayrılan 24 yaşındaki Alim Dayı'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde işe gitme bahanesiyle evinden ayrılan 24 yaşındaki Alim Dayı'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre Bolu'da bir maden ocağında çalışan Alim Dayı(24) geçtiğimiz hafta sonu izne ayrılarak Yenice'ye bağlı Şirinköy Köyü Ömerbaşoğlu Mahallesindeki evine geldi. Çarşamba günü de maaşını çekme ve işe gitme bahanesi ile evinden ayrılarak Karabük'e gelen Dayı, bir süre sonra telefonunu kapattı. Gencin iş kıyafetlerini köyde yolun kenarında bulan eşi, durumu ailesine bildirdi. Kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi ve yakınları jandarma ve polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin 24 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Bolu 3. Sayfa Haberler

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