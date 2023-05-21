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İşçilerin taşlı, sopalı, süpürgeli kavgası kamerada: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

İşçilerin taşlı, sopalı, süpürgeli kavgası kamerada: 4 yaralı Mersin'in Akdeniz ilçesindeki fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti.

İşçilerin taşlı, sopalı, süpürgeli kavgası kamerada: 4 yaralı

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti.

Olay Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan paketleme tesisinde meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, paketleme tesisinde çalışan işçilerin sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Ellerine geçen her şeyi birbirlerine atan işçiler iş yerinin önünü savaş alanına çevirdi. Taş, sopa, süpürge, sebze ve meyve kasalarının da kullanıldığı kavgada aralarında kadınşların da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

Akdeniz Mersin kavga 3. Sayfa Haberler

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