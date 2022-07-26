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İşçilerin konakladığı konteynerler alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşçilerin konakladığı konteynerler alevlere teslim oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynerlerde çıkan yangında 30'dan fazla konteyner yandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynerlerde çıkan yangında 30'dan fazla konteyner yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesinde depremzede vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarında çalışan işçilerin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Yangında iki katlı olan bitişik konteynerlerin tamamı alevlere teslim olurken, 30'dan fazla konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İZMİR

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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