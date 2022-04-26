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İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşçilerin kaldığı konteyner ev yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev, oksijen tüpüyle kesim yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev, oksijen tüpüyle kesim yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yandı.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner evde oksijen kaynağı ile kesim yapıldığı sırada, kıvılcımların sıçraması sebebiyle eşyalar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, İtfaiye, İnşaat, 3. Sayfa, Haberler

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