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İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan çiftlikte işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan çiftlikte işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Mollafenari Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yer alan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle, konteyner alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler

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