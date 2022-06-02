İşçiler yemekhaneyi dağıttı - Haberler

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İşçiler yemekhaneyi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşçiler yemekhaneyi dağıttı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki hastane inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin az ve kalitesiz olduğu iddiasıyla mutfak personeli ile tartışıp yemekhaneyi dağıttı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki hastane inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin az ve kalitesiz olduğu iddiasıyla mutfak personeli ile tartışıp yemekhaneyi dağıttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bayraklı ilçesinde yapımı süren hastanenin inşaatında çalışan işçiler, yetersiz ve kalitesiz yemek verildiği iddiasıyla duruma tepki gösterdi. Önce mutfak personeliyle tartıştıkları öğrenilen işçiler, ardından yemekhanedeki masa ve sandalyeleri dağıttı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşçilerin yemekhaneyi dağıtma görüntülerini ise DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş Sendikası yetkilileri sosyal medya hesabından paylaştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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