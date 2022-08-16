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İşçi yeleği giyerek baz istasyonundan 190 bin liralık hırsızlık yaptılar

İşçi yeleği giyerek baz istasyonundan 190 bin liralık hırsızlık yaptılar

Gaziantep'te, dikkat çekmemek için işçi yeleği giyerek 2 ayrı kuruma ait baz istasyonundan 190 bin TL değerinde malzeme çaldıkları tespit edilen iki şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te, dikkat çekmemek için işçi yeleği giyerek 2 ayrı kuruma ait baz istasyonundan 190 bin TL değerinde malzeme çaldıkları tespit edilen iki şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı kuruma ait baz istasyonunda farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN GÜNDÜZ VAKTİ İŞÇİ YELEĞİ GİYEREK HIRSIZLIK YAPTILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştirerek toplamda 190 bin TL'lik maddi zarara sebep olduğu tespit edilen M.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların, dikkat çekmemek için gündüz vakti işçi yeleği giyerek hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. ve S.Ç. isimli iki şüpheli, adli mercilere sevk edildi. İki şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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