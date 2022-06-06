İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı - Haberler

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İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı Kayseri'de işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İşçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, 38 P 0878 plakalı servis ile 38 P 1936 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada servislerin içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 7 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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