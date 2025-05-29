İşçi Servisi Midibüsü Otoyolda Yangın Çıkardı
Adana'da bir işçi servisi midibüsü, hareket halindeyken alev aldı. Sürücü aracını durdurup işçilerin güvenli bir şekilde inmesini sağladı. Yangının ardından midibüs tamamen yanarken, olayda yaralanan olmadı.
İşçi servisi midibüs alev alev yandı
ADANA - Adana'da işçi servisi midibüs otoyolda yandı. İşçiler araçtan inerek canlarını kurtardı.
Edinilen bilgiye yangın otoyol Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre işçi servisi midibüs hareket halindeyken birden alev aldı. Bunun üzerine sürücü hemen midibüsü sağa çekip durdurdu. İşçiler hemen midibüsten inerken araç kısa sürede alev topuna döndü. Patlamaların da olduğu midibüsü görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler midibüsü söndürdü. Midibüsten geriye demir yığını kalırken, olayda yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa